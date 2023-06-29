Россиян предостерегли от шуток в комментариях к денежным переводам

Банки могут заблокировать счет клиента из-за неуместных фраз или шуток в комментариях к переводу средств. Об этом россиян предупредил руководитель службы финансового мониторинга «Сравни» Александр Переудин, его слова приводит «Прайм».

Он объяснил, что кредитные организации проверяют комментарии к платежам и переводам, так как обязаны выявлять подозрительные транзакции. Эксперт призвал относиться к ним ответственно и избегать в подписях шуток или легкомысленных слов, даже если они кажутся безопасными.

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Перегудин отметил, что банк может сделать запрос, и тогда клиенту необходимо будет обосновать, что он имел в виду. Так, если в назначении перевода будет указано «заем» или «деньги в долг», организация может затребовать соответствующий договор и отменить транзакцию, если он не будет предоставлен.

Не стоит и шутить в комментариях о запрещенных или неустановленных законом видах деятельности, даже если деньги переводятся другу или члену семьи. Например, слова «онлайн-казино», «финансовая пирамида», «криптовалюта» наверняка вызовут у банка интерес, а отправитель или получатель такого перевода может столкнуться с приостановкой операции или полной блокировкой счета, предостерег специалист «Сравни».

При обнаружении подозрительного платежа банк сначала запрашивает документы или сведения, чтобы определить источник средств и причины проведения транзакции, а затем делает выводы на основе полученной информации, напомнил Перегудин. Если на этом этапе гражданин окажется не в состоянии подтвердить законность и экономический смысл операции, он рискует попасть в список нежелательных клиентов, ведущих сомнительную деятельность. Такому лицу в будущем банки могут отказать в выдаче кредитов, добавил эксперт.