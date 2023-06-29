Эксперты объяснили, как мошенники получают паспортные данные россиян

Злоумышленники оформляют кредиты на россиян посредством паспортов других людей. Об этом пишут «Известия».

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Также подчеркивается, что информация о гражданах, которым принадлежат сами документы, попадает в руки злоумышленников в целом ряде случаев. Так, речь идет как о сливах баз данных, так и о ситуациях, когда россияне вынуждены сами предоставлять эти сведения. В частности, это касается случаев с заселением в гостиницы, оформлением SIM-карт, регистрацией в социальных сетях.

По словам адвоката московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислава Шурховецкого, в настоящее время мошенники в России активно пользуются тем, что при оформлении займов на небольшие суммы (до 15 тыс. рублей) в большинстве микрофинансовых организаций (МФО) действует упрощенная процедура идентификации.

В компании «Финансово-правовой альянс» рассказали, что у аферистов могут быть свои люди, которые работают в кредитных учреждениях. Эти «агенты» имеют доступ к ксерокопиям паспортов тех, кто уже обращался за кредитом, отметили в организации.

В компании «Газинформсервис» рассказали о схеме, связанной с онлайн-банками. Там прогнозируют ее развитие в дальнейшем.

«Для этой схемы злоумышленникам необходимо получить доступ к вашему онлайн- или мобильному банку. Они используют фишинговые атаки, установку программ удаленного доступа на смартфон и другие способы. Цель очень проста: получить коды из SMS и подключиться к аккаунту в онлайн-банке», - указали в фирме.

Эксперты рекомендуют не пренебрегать проверкой собственной кредитной истории. Это необходимо для того, чтобы избежать оформления кредитов аферистами, поясняют они.