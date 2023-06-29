Анонсировано появление в России платежной карты для иностранных туристов
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что у иностранных туристов перед приездом в Россию появится возможность приобрести карту «Мир» для оплаты покупок и туров, передают «Известия».
Он пояснил, что сначала будет оформляться виртуальная карта «Мир». Так, это можно будет сделать в своих странах. При пересечении границы граждане смогут ее получить физически либо использовать в виртуальном режиме благодаря установке мобильного приложения, отметил министр.
Решетников выступил на совещании по развитию туризма, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Уточняется, что в четверг, 29 июня, уже приняли в III чтении соответствующий закон. В Минэкономразвитии отметили, что такая опция появится уже в IV квартале.
Решетников заявлял о планах создать в России «Карту туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в стране в конце прошлого года.
До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание «Карты туриста», которая должна работать на основе платежной системы «Мир». Уточнялось, что курировать проект будет Минэкономразвития, Банк России, Минцифры, МВД и еще несколько ведомств.