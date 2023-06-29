Эксперт назвал оптимальный размер финансовой подушки безопасности

Оптимальный размер финансовой подушки составляет от 3 до 6 месячных расходов человека, заявил финансовый эксперт и основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Прежде чем пытаться начать откладывать, эксперт советует составить список доходов и расходов, который позволит понять человеку куда именно уходят его средства.

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"Составьте список расходов и доходов, а затем определите, какую сумму вы можете уделять сбережению каждый месяц", – сказал он.

После того, как человек поймет сколько именно он готов откладывать ежемесячно, можно начать формировать резерв средств, который используется, например в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

"Рекомендуется иметь запасной фонд в размере от 3 до 6 месячных расходов", – подчеркнул Степаненко.

По его словам, одним из самых распространенных способов создания финансовой подушки является размещение депозита в банке, а сберечь или увеличить свои инвестиции человек может с помощью инвестиций. В этом случае граждане могут открывать брокерские счета, сказал он. При этом для тех, кто никогда не занимался инвестициями, но хочет начать, финансовый эксперт советует купить облигации.

Если человек не в состоянии создать денежный резерв и ему не хватает денег, то стоит снова вернуться к анализу доходов и расходов, где в первую очередь надо уделить внимание части, которая препятствует возможности отложить финансы, начать использовать функцию кэшбека и получить налоговые вычеты, резюмировал Степаненко.

Ранее финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева рассказывала, что накапливание денежных средств может неосознанно тормозиться самим человеком, наиболее распространенной причиной этого является отсутствие конкретных целей.