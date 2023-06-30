Названо число россиян, оплачивающих покупки в магазинах с помощью QR-кодов

Лишь 2% россиян оплачивают покупки с помощью QR-кодов. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса «Битрикс24».

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Так, 80% опрошенных россиян оплачивают покупки с помощью банковской карты. Еще 15% предпочитают пользоваться наличными. Еще по 1% россиян оплачивают покупки с помощью банковских переводов, криптовалюты и электронных денег.

Из тех, кто оплачивает с помощью QR-кода, только половина признались, что им удобен этот способ оплаты. Для 67% комфортно оплачивать суммы от 100 рублей до 1 тысячи рублей, еще для 23% — от 1 до 3 тысяч рублей, еще 6% — от 3 до 10 тысяч рублей. Еще 4% с комфортом платят через QR-код за покупки на сумму от 10 тысяч рублей.