В РФ продлен срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях

Правительство России продлило срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Министерства финансов РФ.

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«До 31 декабря 2023 года продлен срок, в течение которого не будут начисляться пени, если налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на едином налоговом счете у налогоплательщика должно быть достаточно средств для погашения уплаты налога.