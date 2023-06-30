Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми

«Рассмотреть вопросы о предоставлении заемщику — родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в вопросе приостановления исполнения обязательств либо уменьшения размера платежей на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», — говорится в тексте.