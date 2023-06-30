Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до сентября рассмотреть возможность кредитных каникул для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопросы о предоставлении заемщику — родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в вопросе приостановления исполнения обязательств либо уменьшения размера платежей на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», — говорится в тексте.
Ответственным за выполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Решение должно быть принято до 1 сентября 2023 года.
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