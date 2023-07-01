В России увеличились пенсии у трех категорий населения

Три категории российских пенсионеров с 1 июля начали получать увеличенные пенсии. Об этом Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, ее слова приводит «Прайм».

В первую очередь индексация выплат коснулась тех граждан, которым исполнилось 80 лет в июне — им будет начислена ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей. Также размер пенсии изменился для недавно прекративших работать пенсионеров. Эксперт уточнила, что в период трудовой деятельности индексация не проводится. Третьей категорией стали россияне, которые в мае предоставили дополнительные документы о новом стаже работы.

Все эти категории населения начнут получать увеличенные выплаты автоматически — данные уже есть у Социального фонда, поэтому гражданам не требовалось писать дополнительные заявления.