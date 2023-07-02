В России вдвое выросло количество выданных потребительских кредитов

В России выдали 14,7 миллиона кредитов в январе-мае 2023 года. Это в 2,2 раза больше чем в прошлом году. Таковы цифры, рассчитанные компанией «Скоринг бюро», передаёт РИА Новости.

В совокупности за пять месяцев 2023 года россияне получили кредиты на 2,83 триллиона рублей (+109,2%).

Только в мае банки выдали 3,4 миллиона кредитов на 660,2 миллиарда рублей. Это больше показателя годичной давности в три раза, а в денежном выражении - в 3,5 раза.

Средняя сумма потребкредита выросла на 16,7% в годовом выражении и по итогам мая составила 192,52 тысячи рублей. При этом средний срок сократился на 8,5% - 27,3 месяца.

Совокупный портфель потребительских кредитов по итогам мая-2023 достиг 8,6 триллиона рублей, увеличившись за год на 21,7%.

В исследовании говорится, что уровень риска портфеля сохраняется на стабильно высоком уровне. Однако он приемлем для потребкредитов.

Только 12,4% кредитов просрочены больше чем на 90 дней (данные на конец мая). Это на 3 процентных пункта ниже уровня прошлого года.