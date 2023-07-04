Названа доля неспособных прожить на накопления больше месяца россиян

В случае потери дохода прожить на существующие накопления больше месяца не сможет 41 процент россиян: 30 процентов респондентов отмечали, что их финансовой подушки хватит только на месяц, а у 11 процентов вовсе нет сбережений на экстренный случай. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру», который есть в распоряжении редакции «Лента.ру».

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Два-три месяца способны продержаться без дохода 29 процентов опрошенных россиян. Полгода-год на отложенные деньги проживут 12 процентов граждан, более года — восемь процентов.

Эксперты также назвали долю граждан, которые готовы сразу выйти на новую работу в случае потери текущего должности — таких респондентов оказалось более половины (66 процентов). Почти каждый третий возьмет перерыв и отдохнет перед поисками нового места работы. Около трех процентов россиян начнут мониторить вакансии сразу же, но не рассчитывают быстро найти достойный вариант.

При этом девять процентов опрошенных россиян считают, что вероятность потерять работу в ближайшее время высока, поскольку в их компаниях уже идут сокращения зарплат и рабочих мест. О неспокойной атмосфере на работе рассказали 24 процента респондентов, а 67 процентов уверены, что не лишатся работы в скором времени.

Исследование проводилось с 12 июня по 3 июля среди работающих жителей страны в возрасте 25-55 лет. Сервис опросил 2300 россиян.