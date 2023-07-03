В РФ к концу года повысят порог бесплатных переводов самому себе

Центробанк до конца 2023 года планирует увеличить порог бесплатных переводов самому себе до 1,4 миллиона рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

Она рассказала, что повышение порога переводов самому себе поддерживают многие банки. В то же время некоторые кредитные организации опасаются, что изменения повлияют на их доходы от комиссий.

Глава департамента ЦБ подчеркнула, что с банками обсуждали ограничения не по сумме, а по количеству переводов в месяц, в год или в квартал. Однако такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения, отметила Бакина.

«Рассчитываем, что в ближайшее время придем к компромиссу и законопроект будет принят», - заключила она.

Сейчас Система быстрых платежей (СБП) позволяет бесплатно переводить до ста тысяч рублей в месяц. При превышении этой суммы тариф составляет 0,5 процента, но не более 1,5 тысячи рублей. В случае банковских переводов с карты на карту вне СБП комиссии устанавливают банк и платежная система, они могут составлять один-два процента.

Законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе в пределах 1,4 миллиона внесли в Госдуму в июле 2022 года. В декабре его приняли в первом чтении.

СМИ писали, что банки выступают за снижение планки бесплатных переводов самому себе с 1,4 миллиона до 300-600 тысяч рублей в месяц. Сообщалось, что банки оценивают возможные потери от неполученных комиссионных доходов от 300 миллионов до 90 миллиардов рублей в год.