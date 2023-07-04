Объем наличной валюты на руках у россиян резко сократился

Объем наличной иностранной валюты на руках у россиян по итогам января-марта 2023 года сократился на 17,8 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

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При этом объем наличных в рублях на руках у населения за тот же период вырос на 300,6 млрд, следует из данных регулятора. Всего к апрелю наличная валюта занимала 17% финансовых активов домохозяйств, которые оцениваются в 22,5 трлн руб. На валютных вкладах и счетах россияне разместили 13% в «нетоксичных» валютах на 1 мая 2023 года. На «токсичные» валюты пришлось 87%.

Рекорд по объему наличной валюты на руках у россиян был установлен 1 февраля 2023 года. Тогда показатель составил 7,33 трлн руб. или $105,4 млрд. Он стал максимальным впервые с 2018 года, за все время доступной статистики. По данным регулятора, в прошлом году с 1 июля по 1 декабря объем валютной наличности у домохозяйств увеличился на $4,3 млрд.

В марте 2022 года Евросоюз и США ввели эмбарго на ввоз в Россию наличных доллара и евро. В свою очередь, Центробанк установил ограничения на снятие иностранной наличной валюты со счетов и депозитов.

Сейчас россияне могут получить на руки сумму не более $10 тыс. или эквивалента в евро, если деньги поступили на вклад до 9 марта 2022 года. Можно также купить наличные доллары и евро. Приобрести можно те, что поступили в кассы банков после 9 апреля. Ограничения продлевались уже два раза.