Минтруд предложил повысить МРОТ на 18,5% с 2024 года

Минтруд РФ предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5 процента, а с 2025 года установить соотношение этого показателя с медианной зарплатой на уровне не ниже 48 процентов. Соответствующий законопроект опубликован 3 июля на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается установить МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рубля. В пояснительной записке отмечается, что соответствующее поручение в Послании Федеральному Собранию дал Президент России Владимир Путин. Рост уровня МРОТ позволит вывести соотношение с медианной зарплатой на уровень 47,7 процента и поднять доход примерно 4,8 миллиона россиян.

«С 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере не ниже 48 процентов», — сказано в проекте документа.