$88.38+1.3596.02+0.91

Турция потеряла до 40% туристов из России за лето

Этим летом курорты Турции потеряли 35-40% российских туристов. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Турция потеряла до 40% туристов из России за лето
© ТАСС

Отмечается, что основной причиной снижения интереса со стороны российских туристов стали высокие цены на турецких курортах. Согласно информации российских туроператоров, средний чек на десятидневный отдых в Турции на одного человека составлял 50-60 тысяч рублей в доковидном 2019 году. На сегодняшний день цены выросли почти вдвое – до 100-115 тысяч рублей.

При этом Турция остаётся популярным местом отдыха для более обеспеченных туристов из России. Отмечается, что спрос на дорогие отели в Турции, а также индивидуальные трансферы и расширенные страховые полисы вырос среди обеспеченных россиян. Однако общий поток туристов из России в Турции упал примерно на 1 миллион рублей. Согласно имеющимся данным, в 2019 году курорты Турции посетило 7 миллионов человек из России. Последние подсчёты показали наличие только 6 миллионов россиян.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что цены на путевки в Турцию уже не изменятся в этом сезоне.

2
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости