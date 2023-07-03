Турция потеряла до 40% туристов из России за лето

Этим летом курорты Турции потеряли 35-40% российских туристов. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Отмечается, что основной причиной снижения интереса со стороны российских туристов стали высокие цены на турецких курортах. Согласно информации российских туроператоров, средний чек на десятидневный отдых в Турции на одного человека составлял 50-60 тысяч рублей в доковидном 2019 году. На сегодняшний день цены выросли почти вдвое – до 100-115 тысяч рублей.

При этом Турция остаётся популярным местом отдыха для более обеспеченных туристов из России. Отмечается, что спрос на дорогие отели в Турции, а также индивидуальные трансферы и расширенные страховые полисы вырос среди обеспеченных россиян. Однако общий поток туристов из России в Турции упал примерно на 1 миллион рублей. Согласно имеющимся данным, в 2019 году курорты Турции посетило 7 миллионов человек из России. Последние подсчёты показали наличие только 6 миллионов россиян.