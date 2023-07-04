Мошенники стали предлагать россиянам заплатить «налог на легализацию»

Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества с криптокошельками. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

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Новая схема обмана появилась на фоне новостей о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки. Злоумышленники обзванивают россиян и предлагают помочь вывести средства. Для этого они убеждают их заплатить некий «налог на легализацию».

По словам Негляда, количество переходов на фейковые сайты криптовалютных проектов в мире выросло на 40 процентов. Чаще всего криптомошенники работают преимущественно в интернете и с инвестиционными проектами. Поэтому в 2022 году сотрудники Росфинмониторинга пресекли деятельность 11 финансовых пирамид и возбудили более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.