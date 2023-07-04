Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием

Операции с криптовалютой признаются отмыванием денег, если подозреваемый с помощью них проводил сделки, по которым получал имущество преступным путем. В таком случае человек может быть привлечен к уголовной ответственности, рассказал РБК представитель Росфинмониторинга.

В конце июня Верховный суд (ВС) РФ разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием денег. Это произошло после того, как суд пересмотрел приговор нижестоящего суда по делу фигуранта о незаконном обороте наркотиков. Так, согласно материалам дела, фигурант нелегально производил и продавал мефедрон — деньги от покупателей получал в виде криптовалюты, затем конвертировал ее в рубли и переводил на счета дочери своей сожительницы. Всего таким образом осужденному удалось получить более 8 млн рублей. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдал по обвинению в легализации денежных средств.

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Заместитель генпрокурора позже обратился в ВС, указав, что обвиняемый намеренно совершал финансовые операции именно в такой цепочке, чтобы придать правомерный вид владению средствами, в частности, избегал банковского контроля, чтобы не определялись собственники счетов. После этого суд постановил, что проведение «последовательных финансовых и банковских операций», а именно получение денег в биткоинах, конвертирование их в рубли, перевод на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и их обналичивание через банковские терминалы «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». Суд счел, что уголовная ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций», цель которых — придать «правомерный вид» владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Росфинмониторинг, в свою очередь, конкретизировал, что обязательное условие привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов — «совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем». Причем под финансовыми операциями для отмывания денег, по словам представителя ведомства, понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и так далее.