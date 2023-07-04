Изменения для россиян с кредитами и микрозаймами вступили в силу

В России вступил в силу закон, который устанавливает новые ограничения на процентные ставки по потребительским кредитам и займам. Об этом пишет Ura.ru.

Особое внимание уделяется снижению максимальной ежедневной процентной ставки для кредитов сроком возврата до одного года. Ранее эта ставка составляла 1%, однако теперь она снижена до 0,8% в день.

Эти изменения также повлияют на общую стоимость кредита или займа. Максимальное значение полной стоимости будет сокращено с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по кредиту будет снижена с 150% до 130% от суммы займа.

Кроме того, новый закон также вносит изменения в оплату микрозаймов до 10 тысяч рублей. Теперь кредитные организации не смогут начислять более 1% от выданного кредита в день, в то время как ранее эта ставка составляла 2%.