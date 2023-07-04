Мошенники стали предлагать россиянам заплатить «налог на легализацию»

Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества, жертвами которой становятся держатели криптокошельков. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

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По его словам, преступники используют в своей деятельности любые значимые инфоповоды. Новый вид мошенничества появился после сообщений о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки.

«Из относительно нового - так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить (…), предлагают «помощь» по выводу средств [с криптокошельков]», - пояснил Герман Негляд.

Он также предупредил, что сам Росфинмониторинг никогда не звонит с просьбой сообщить персональные данные или банковские реквизиты под предлогом заморозки средств, налогов на легализацию.

При этом только в прошлом году с использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид, возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.