Мошенники стали предлагать россиянам заплатить «налог на легализацию»

В России выявили новую схему мошенничества с криптовалютой
Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества, жертвами которой становятся держатели криптокошельков. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
По его словам, преступники используют в своей деятельности любые значимые инфоповоды. Новый вид мошенничества появился после сообщений о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки.
«Из относительно нового - так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить (…), предлагают «помощь» по выводу средств [с криптокошельков]», - пояснил Герман Негляд.
Он также предупредил, что сам Росфинмониторинг никогда не звонит с просьбой сообщить персональные данные или банковские реквизиты под предлогом заморозки средств, налогов на легализацию.
При этом только в прошлом году с использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид, возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.
Напомним, что 23 июня цена биткоина впервые с 15 апреля превысила $30 тыс. Он торговался на уровне $31 287. При этом Верховный суд разрешил считать отмыванием конвертацию биткойнов в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам.