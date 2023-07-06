Россиянам дали совет по покупке валюты

В ближайшие недели доллар и евро протестируют новые максимумы, и если нет возможности подождать до конца налогового периода (28 июля), то лучше покупать валюту сейчас. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказал старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

На утренней сессии Мосбиржи курс евро превысил 100 рублей, а доллар подорожал до 92,5 рубля. С начала июня обе валюты прибавили более десяти рублей, китайский юань демонстрирует ту же динамику.

Коныгин напомнил, что Центробанк не хочет вмешиваться в происходящее, поэтому рост курса доллара до 100 рублей больше не выглядит невероятным. Локально помочь российской валюте может выплата валюты экспортерами, которая достигнет пика через три недели. Тогда тем, кто в ближайшее время едет отдыхать за границу, можно будет воспользоваться моментом и приобрести доллары, евро или юани по более выгодному курсу.

Ранее о возможности увидеть доллар по 100 рублей к концу лета рассказала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, к августу она ожидала доллар не более чем по 90 рублей, но реальное снижение курса оказалось гораздо более быстрым.