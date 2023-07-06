В ЦБ назвали различие между криптовалютами и цифровым рублем

Заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что цифровой рубль - не криптовалюта, у него есть известный эмитент и за безопасность его использования будет нести ответственность сам ЦБ. О цифровой версии российской валюты зампред ЦБ рассказала в интервью Forbes.

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В октябре 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует представить прототип платформы цифрового рубля. Она объясняла, что пока существует два вида рубля - наличные и деньги на банковской карте. Благодаря третьей, цифровой форме люди и бизнес смогут открывать кошельки и «иметь выражение рубля в токены [единицы учета криптовалюты - прим. ред.]» на платформе ЦБ.

В 2023 году года Банк России планирует запустить пилотный проект по совершению операций с цифровым рублем. Сообщалось, что в проекте примут участие 13 банков.

«Важно отметить, что цифровой рубль - это не криптовалюта и не стейблкоин, где либо нет эмитента, либо не понятно, кто это. Кроме того, цифровой рубль - это обязательство Банка России», - подчеркнула Скоробогатова.

Она объяснила, что Центробанк несет ответственность за выпуск и обращение цифровых рублей. А операции с ними будут проводиться на платформе ЦБ, что также гарантирует надежность.