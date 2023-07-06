ЦБ повысит имущественный ценз для квалифицированных инвесторов до 24 млн рублей

Центробанк согласовал четырехкратное повышение имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора — с 6 до 24 млн рублей. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

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Чтобы рынок адаптировался, повышать ценз будут постепенно — сперва до 12 млн рублей, а после до 24 млн рублей. Какой перерыв будет между повышениями — пока обсуждается, подчеркнул Мамута. Сейчас регулятор считает необходимым повысить ценз до 12 млн рублей через год после принятия закона (его внесут на рассмотрение уже в 2023 году).

Также ЦБ хочет перебалансировать перечень инструментов, доступных для квалифицированных инвесторов. В частности, в планах расширение перечня облигаций.