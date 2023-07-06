ЦБ повысит имущественный ценз для квалифицированных инвесторов до 24 млн рублей
Центробанк согласовал четырехкратное повышение имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора — с 6 до 24 млн рублей. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Чтобы рынок адаптировался, повышать ценз будут постепенно — сперва до 12 млн рублей, а после до 24 млн рублей. Какой перерыв будет между повышениями — пока обсуждается, подчеркнул Мамута. Сейчас регулятор считает необходимым повысить ценз до 12 млн рублей через год после принятия закона (его внесут на рассмотрение уже в 2023 году).
Также ЦБ хочет перебалансировать перечень инструментов, доступных для квалифицированных инвесторов. В частности, в планах расширение перечня облигаций.
Напомним, что статус квалифицированного инвестора открывает доступ ко всем, в том числе и более рискованным инструментам фондового рынка. Один из способов его получения — иметь на счетах не менее 6 млн рублей в виде денег или ценных бумаг. Также приобрести его можно благодаря соответствующим требованиям к образованию или опыту работы. Кроме того, его выдают инвесторам, которые добились определенного оборота и числа сделок за отчетный период.