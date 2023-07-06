Детскую долю предложили облегчить

Более половины российских семей, получивших материнский капитал, использовали его на улучшение жилищных условий. Однако у этой популярной меры господдержки есть и оборотная сторона — продать или обменять такое жилье сегодня практически невозможно. На это обратили внимание депутаты Госдумы, которые подготовили законопроект, изменяющий механизм продажи ипотечных квартир с маткапиталом. Документ размещен в системе законодательной деятельности 6 июня.

© Парламентская газета

Без согласия органов опеки

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По действующему законодательству, граждане, купившие квартиру или дом в ипотеку с использованием маткапитала, обязаны оформить такую недвижимость в общую собственность владельца сертификата, его супруга, а также детей.

Именно детская доля в будущем и становится серьезной проблемой, если семья хочет продать квартиру или дом, или обменять их на другое жилье, отметили авторы законопроекта. Дело в том, что на такие сделки необходимо получать разрешение органа опеки и попечительства, в обязанности которого входит следить за тем, чтобы положение ребенка не ухудшалось. При этом, что именно считать ухудшением положения, до конца не понятно.

Одно дело, когда в новой квартире у ребенка будет меньше метров, — это плохо, другое, когда семья переезжает из одного района в другой, или вообще в соседний город — тут дать однозначную оценку уже сложнее. В итоге рассмотрение вопросов затягивается на годы, а сделки по обмену срываются.

«Согласно документу, в случае, если семья покупает квартиру большей площади или более дорогую по кадастровой стоимости, детская доля автоматически переносится со старой квартиры на новую. То есть получать согласие органов опеки в этом случае не понадобиться», — рассказала «Парламентской газете» один из авторов внесенного законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как пояснила депутат, это ускорит проведение сделок на рынке недвижимости. В итоге, больше количество людей смогут улучшить жилищные условия.

В случае добровольного отказа

Еще одна новелла законопроекта позволяет супругам, а также совершеннолетним детям отказаться от доли в квартире или доме, купленных в ипотеку с использованием маткапитала.

Дело в том, что по закону выделить доли нужно в течение шести месяцев с момента снятия обременения с квартиры, то есть полного погашения кредита, а при строительстве дома — с момента регистрации объекта в Росреестре. Однако многие семьи в России берут ипотеку на срок до 30 лет, отметила Разворотнева. В итоге доли в квартире иногда получают уже совсем взрослые дети, обратила внимание депутат.

«Действующий сейчас порядок по факту принудительно наделяет детей долями. Во взрослом возрасте это может стать даже проблемой, например, причиной отказа для постановки в очередь на жилье», — отметила Разворотнева.

Рокировка метрами

Напомним, ранее парламентарии уже предлагали упростить продажу квартир с детской долевой собственностью. Тогда речь шла о том, чтобы разрешить обменивать часть квартиры или дома, которая принадлежит ребенку, на долю в квартире или доме близкого родственника.

Сейчас по Гражданскому кодексу родителям, опекунам, их супругам и близким родственникам нельзя совершать никакие сделки с подопечными. Единственное исключение — дарение имущества или передача в безвозмездное пользование.

Согласно подготовленным поправкам, такие сделки хотели разрешить с одобрения органа опеки и попечительства, при условии что это не приведет к уменьшению имущества ребенка.

«Например, если семья захотела продать квартиру, купленную на маткапитал, но опека отказала, она сможет поменять долю ребенка на долю в квартире бабушки или сестры. И после этого уже спокойно продать квартиру, где все собственники совершеннолетние», — поясняла ранее «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.