Нотариусы будут заранее предупреждать наследников о долгах

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий нотариусов заранее уведомлять наследников о долгах, которые висят на наследстве. Это поможет людям вовремя принять решение: вступать в наследство или нет.

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Известный юридический факт: долги переходят по наследству. Но есть нюансы. Первое: если отказаться от наследства, то не будет и долгов. Второе: сумма долга не может превышать размер наследства. Допустим, человек получил по наследству миллион. Значит, никто не вправе требовать с него больше. Однако, когда долги действительно огромны, то, может быть, легче вообще не вступать в наследство. Тогда не придется тратить время на юридические формальности, деньги на адвокатов, нервы на все прочее.

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Законопроект, инициированный тремя депутатами Госдумы, предполагает, что нотариус будет обязан в течение трех дней после открытия наследственного дела навести справки о покойном в бюро кредитных историй. Если обнаружатся долги, то необходимо будет письменно проинформировать наследников.

"На сегодня в действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя", - подчеркивают разработчики проекта.

Поэтому, по их словам, на практике часто случаются ситуации, когда наследники узнают о теперь уже своих проблемах постфактум, когда к ним приходят люди из банка. И что-то изменить уже поздно. В случае же принятия предлагаемых норм неприятная информация будет вовремя сообщаться человеку.

Как рассказывает вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов, можно отказаться от наследства в целом - как от наследственных долгов, так и от прав на наследство.

"Но нельзя отказаться от долгов и принять на себя только активы", - подчеркивает он.

Наследник не может сказать, мол, беру машину и квартиру, а от огорода и долгов отказываюсь. Нет, в данном случае либо все, либо ничего.

Если отказаться от наследства, то и по долгам платить не придется. Отказ надо оформить нотариально.

"При этом здесь есть нюансы, - продолжает Никита Филиппов. - Например, если вы единственный наследник квартиры и продолжаете в ней жить, это будет означать, что вы фактически приняли это наследство. А значит, кредиторы будут вправе требовать от вас и погашения долгов наследодателя в пределах стоимости этой квартиры".