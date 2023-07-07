Эксперты ВТБ сообщили о новой схеме мошенничества, связанной с предложением работы по оценке онлайн-кинотеатров. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется, злоумышленники обращались к клиентам банков с предложением помочь с обзором фильмов или оценкой стриминговых платформ. Они обещали оплату в размере от 3 до 12 тысяч рублей. В сообщениях указывался контактный телефон «менеджера», с которым можно было связаться для получения подробностей.

Далее мошенники предлагали заполнить анкету с контактными данными для оформления документов о трудоустройстве, после чего отправляли ссылку на фишинговый сайт. Клиент должен был после регистрации перевести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. Однако после выполнения заданий мошенники не позволяли клиентам вывести заработанные деньги, и они теряли все средства.