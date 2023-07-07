Плату за ЖКУ предложили уменьшить для части россиян

Плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предложили уменьшить для семей мобилизованных. Новые льготы для этой части россиян предложил Минстрой, сообщает ТАСС.

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Проект постановления, который разработало ведомство, позволит делать перерасчет стоимости ЖКУ, если один или несколько человек в квартире были мобилизованы. В документе уточняется, что льгота будет доступна лишь тем, у кого не установлены счетчики на воду, отопление, газ и свет.

Кроме того, пересчитать плату за коммуналку можно будет только за периоды потребления после того, как постановление вступит в силу. Чтобы получить право на такую льготу, нужно будет предъявить документы, подтверждающие период прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных силах России.