Эксперты назвали самые дешевые курорты этим летом

Цены на российских курортах выросли за год на 15%. А спрос на локации черноморского побережья Краснодарского края подскочил в полтора-два раза.

По сравнению с прошлым летом цены на курортах выросли в среднем на 15%, рассказал "РГ" гендиректор сервиса Суточно.ру Юрий Кузнецов. Сильнее всего увеличились ставки в Новороссийске - на 33% (до 3217 рублей за сутки), Лазаревском - на 27% (до 3740 рублей) и Витязеве - на 19% (до 3248 рублей). В Сириусе цены выросли на 15% (до 5845 рублей), Геленджике и Адлере - на 15% (до 4756 и 4388 рублей соответственно).

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Проживание в Анапе подорожало на 14% (до 3429 рублей), в Сочи и Кисловодске - на 13% (до 5199 и 3296 рублей), Светлогорске и Пятигорске - на 6% (до 5210 и 2874 рублей), Зеленоградске - на 4% (до 5433 рублей).

Снизились цены в Севастополе (на 7%, до 3011 рублей за сутки), Ялте (на 8%, до 3857 рублей), Ейске (минус на 17%, до 2771 рубля).

Спрос на Сочи в этом году ажиотажный, отмечает Кузнецов. Доля приходящихся на него бронирований по сравнению с прошлым сезоном выросла с 2,8% до 5%. Для сравнения, летом 2021 года доля составляла 1,8%, в 2020-м - 1,5%, 2019-м - 1,8%.

Вторую строчку по популярности занимает Зеленоградск, третью - Адлер. Далее идут Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Пятигорск, Лазаревское, Новороссийск, Ялта, Витязево, Севастополь и Ейск. Ейск сейчас остается и самым доступным из топ-15 курортов. Также относительно невысокие цены на отдых в Новороссийске и Витязеве.

На Крым этим летом приходится 3% бронирований от всех российских городов. Туристы продолжают ехать в Крым (чаще всего в Ялту и Севастополь), но гораздо реже, чем в прошлые годы.

Если в прошлом году на Крым и курорты Краснодарского края приходилось примерно идентичное число запросов пользователей, то сейчас соотношение изменилось - 61% целевых действий приходится на объявления в населенных пунктах от Сочи до Анапы и лишь 23% - на Крымский полуостров, согласен и руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

Импульс на опережающие темпы развития внутреннего туризма сохранился и в этом году, отмечает Попов. Несмотря на то, что вариантов для поездок в другие страны сейчас больше (так как увеличилось число международных авиарейсов), а желающие частично адаптировались к особенностям поездок в новых условиях (в части получения виз, оплаты билетов и средств размещения).

Арендные ставки за год заметнее всего выросли, по данным "Циан.Аналитики", на Кавказских Минеральных водах (на 20%) и в городах-миллионниках (на 18%). Активно растет спрос не только на курортные направления, но и на познавательный туризм выходного дня.

К примеру, в Волгограде отмечается рост арендной платы на 32% за год (до 3390 рублей в среднем за сутки), в Нижнем Новгороде на 29% (4100 рублей), в Перми на 27% (2610 рублей).