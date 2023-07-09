В Госдуме оценили возможность повышения пенсионного возраста

«Повышение пенсионного возраста не предвидится, потому что для этого нет оснований, потому что мы еще не вступили в десятку долгожителей. У нас нет предпосылок, чтобы дальше повышать пенсионный возраст», — высказалась Бессараб и добавила, что возраст выхода на пенсию должен коррелировать со средней продолжительностью жизни.