В России допустили пересмотр пенсионного возраста

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская не исключила, что в России произойдет пересмотр пенсионного возраста. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Андриевская объяснила, что главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости. Согласно прогнозу ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире увеличится до 22 процентов, при этом соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Эксперт отметила, что эта тенденция актуальна и для России.

Аналитик добавила, что для экономики страны важны, чтобы число работающих превышало количество пенсионеров. Предполагается, что этот показатель не должен опускаться ниже 1,5, чтобы пенсионная система работала эффективно.

«То есть на два пенсионера приходилось бы три работающих человека», — уточнила она.