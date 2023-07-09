Россияне в июне 2023 года обменивали доллары в 2,4 раза чаще, чем евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка «Русский стандарт».

Аналитики банка пояснили, что при подготовке доклада о тенденциях на валютном рынке изучили средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в июне 2023 года.

По их данным, американская валюта по-прежнему пользуется большим спросом, чем европейская. Общее число конвертаций доллара в июне оказалось в 2,4 раза выше, чем евро.

Россияне охотно продают наличные доллары - число наличных продаж долларов оказалось на 9% выше, чем покупок, заметили специалисты.

Вместе с тем, клиенты банка покупали валюту на более высокие чеки, чем продавали. Средний чек операции по продаже наличных долларов в июне 2023 года составил $446, а покупки - $766.

Специалисты кредитной организации уточнили, что клиенты преимущественно конвертируют валюту в отделениях банка, а не онлайн. Так, в июне доля офлайн-операций составила 84% против 16% у безналичных конвертаций.