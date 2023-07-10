В России взлетели цены на такси

Средний чек на поездки в такси в первой половине 2023 года вырос на 12-15% в Москве и на 4-11% в среднем по России. Как сообщает газета «Коммерсантъ», об этом свидетельствуют данные аналитиков «Чек Индекса» и Tinkoff Data.

По подсчетам экспертов из «Чек Индекса», за первые шесть месяцев года средний чек на такси в Москве вырос на 12%, до 771 рублей. В целом по России рост составил 4%, до 435 рублей. Аналитики Tinkoff Data привели несколько иные данные, однако со схожей динамикой: в Москве чек вырос на 15%, до 496 рублей, в целом по России на 11%, до 293 рублей. Спрос на услуги таксистов в течение последнего года был «достаточно стабильным». При этом по итогам первого полугодия число покупок в категории такси по России выросло на 11%, по Москве — на 19% год к году.

Как заявили в «Ситимобил», причиной стали удорожание автомобилей, их обслуживания, рост цен на бензин, запчасти и услуги автомоек. В «Яндекс Go» добавили, что цена поездки складывается из многих факторов: тарифа, объема спроса на поездки, количества свободных машин на линии, расстояния и длительности поездки.