В России упростили процедуру открытия банковских счетов иностранцам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий для иностранцев процедуру открытия счетов и вкладов в российских банках. Документ 10 июля опубликовали на официальном портале правовых актов.

© Unsplash

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Закон позволяет российским банкам открывать счет иностранным туристам и юрлицам, а также оформлять карты платежной системы «Мир». В пояснительной записке к документу отмечалось, что из-за ухода Visa и Mastercard из РФ иностранные туристы оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и потеряли возможность расплачиваться в стране своими картами.

Документ дает российским банкам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестфондов, негосударственным пенсионным фондам, а также операторам инвестиционных платформ право поручать проведение идентификации клиентов-иностранцев иностранным банкам.

Закон разрешил банкам открывать иностранцам вклады или счета без личного присутствия (если иностранцы были идентифицированы).

После прохождения процедуры идентификации в своей стране турист сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а уже в России получить банковскую карту.

В случае идентификации обязательному контролю будут подлежать операции с деньгами, совершаемые по поручению иностранного физлица, на сумму от 50 тысяч рублей, юрлица - от полумиллиона рублей.