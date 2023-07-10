Аналитик объяснила важность запуска программы долгосрочных сбережений россиян

— Долгосрочные сбережения граждан — потенциально очень привлекательный инструмент для инвестиций. Он будет под особым контролем государства ввиду высокой социальной значимости. Традиционно высокая конкуренция в секторе при относительно стабильном курсе рубля позволит людям получать доходы значительно выше годовой инфляции, — цитирует эксперта RT .

Данная программа будет добровольной. Для участия в ней необходимо заключить договор с негосударственными пенсионными фондами на срок от 15 лет. Долгосрочные сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и работодателей, а также пенсионных накоплений. По окончании указанного срока или по достижении пенсионного возраста граждане смогут рассчитывать на получение периодических выплат.