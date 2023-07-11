Раскрыты траты россиян на сладкое

Около половины россиян тратят в месяц на сладкое не более 1 тыс. рублей. Еще 39% оценивают свои расходы на покупку сладостей в диапазоне от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Это показал проведенный банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах" опрос, который был приурочен к Всемирному дню шоколада 11 июля.

Так, согласно имеющимся в распоряжении ТАСС результатам опроса, 49% респондентов тратят на сладкое не более 1 тыс. рублей в месяц, еще 39% - от 1 до 3 тыс. рублей. Еще 9% - оценивают свои расходы на покупку сладостей от 3 до 5 тыс. рублей и только 3% - больше 5 тыс. рублей в месяц.

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При этом почти две трети опрошенных (63%) считают, что сладости вредят здоровью (18% - определенно да, 45% - скорее да). Наиболее радикально в этом отношении настроены жители Урала (71%), реже всего такой ответ давали на Дальнем Востоке (52%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (56%). Еще 34% россиян не рассматривают сладкое в качестве угрозы здоровью (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 41%, на Урале - 24%). Только 3% затруднились ответить на этот вопрос.

Как показал опрос, 14% едят сладкое несколько раз в день (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 25%, в Центральном федеральном округе - 10%). А еще 35% употребляют продукты с высоким содержанием сахара каждый день. Раз в несколько дней позволяют себе сладости 31%, раз в неделю - 11%, крайне редко - не чаще, чем раз в месяц - 7%. Вообще не едят сладости только 2% опрошенных (в Центральном федеральном округе - 6%, а на Урале таких не нашлось).

В рейтинге самых любимых сладостей россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) с явным преимуществом победил шоколад (58%). На втором месте оказались конфеты (32%), на третьем - торты (31%). Сладкую выпечку любят 29% опрошенных, мармелад - 17%, фрукты с высоким содержанием сахара - 16%, пастилу - 12%. Отвечая на открытый вопрос о причинах употребления в пищу сладостей (можно было давать более одного варианта ответа), 81% сказали, что это дает им ощущение счастья и удовольствия, 15% таким способом заедают стресс. 6% сочли такой причиной пользу для здоровья, еще 10% указали другие причины.