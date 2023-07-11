Число работающих на онлайн-платформах россиян превысило 5 млн

Данные Росстата свидетельствуют о росте числа россиян, работающих через интернет-платформы для поиска заказов. За последний год их количество выросло в 1,5 раза. Об этом пишет РБК.

Так, по итогам первого квартала 2023 года их число превысило 5 миллионов человек. Около 4,96 миллиона человек называют платформенную занятость своей основной работой, а еще 198 тысяч используют ее для дополнительного заработка. В сравнении с первым кварталом 2022 года, число платформенно занятых выросло в 1,5 раза.

В мае на юридическом форуме замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская отметила, что около 1,7 миллиона человек считают выполнение заказов через цифровые платформы своей основной и единственной работой. Примерно столько же используют платформенную занятость в качестве регулярного приработка, а для 12 миллионов человек она является эпизодической.

Среди людей, занятых на платформах, преобладают мужчины. Если рассматривать тех, кто считает работу через платформы своим основным источником дохода, то 55% из них - мужчины, а 45% - женщины. В то же время, среди тех, для кого такая работа является дополнительным заработком, 63% - мужчины, а 37% - женщины.

Однако среди молодежи в возрасте 15-19 лет, занимающейся работой через интернет-платформы, количество девушек превышает количество юношей в десять раз (1000 девушек на 100 юношей).

Среди платформенных работников на постоянной основе 40% имеют высшее образование. Еще 39% имеют среднее профессиональное образование, 16,7% - среднее общее образование (11 классов школы), а 3,2% - основное общее образование (9 классов).

Платформы в основном используются для дополнительного заработка работниками с высшим образованием (36%), средним профессиональным образованием (47,5%) и средним общим образованием (15%).