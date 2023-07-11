Путин похвалил российскую экономику

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем ВТБ Андреем Костиным заявил, что повышение финансовой независимости РФ произошло вовремя, учитывая негативные тенденции в американской банковской системе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава ВТБ, Российской Федерации удалось выработать «иммунитет» к санкциям Запада и упрочнить свой суверенитет, вопреки сложностям в мировой экономике.

Также Костин заявил, что в Соединенные Штаты Америки столкнулись с крупнейшим финансовым банковским кризисом с 2008 года, который медленно распространялся на Европу. При этом санкции Запада против России развалили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, подчеркнул он.

Руководитель ВТБ добавил, что российский банковский сектор чувствует себя сейчас надежно, проблемы не намечаются.

5 июля на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным президент РФ заявлял, что показатели российской экономики находятся выше ожидаемых значений.