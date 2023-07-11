ГД приняла закон, обязующий банки возмещать клиентам украденные средства

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязует банки возмещать клиентам украденные с их счетов средства. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно законопроекту, банки или другие операторы перевода должны возместить сумму похищенных средств, если операцию совершили без добровольного согласия клиента в течение 30 дней после получения заявления. При трансграничном переводе этот срок увеличивается до 60 дней. Украденные деньги возвращаются в полном объеме. Банк сможет избежать этого только если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что в итоге привело к совершению операции без его согласия.

По словам члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, законопроект призван дополнительно мотивировать банки усилить безопасность и контроль за совершенными операциями, поскольку иначе они «рискуют своими деньгами». Причем документ распространяется и на случае, где мошенники обманным путем выманивают у россиян их паспортные данные, пароли и коды. В таких ситуациях обязанность по проверке подозрительных транзакций также лежит на банках. Кроме того должен проверяться не только банк-отправитель, но и банк-получатель и если второй находится в черном списке, транзакцию должны приостановить и проверить.

Такие списки планируют формировать на основе информации Центробанка, который формирует базу данных клиентов кредитных организаций, замеченных в проведении сомнительных финансовых операций по их счетам.