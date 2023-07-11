Россияне в июне забрали из банков 500 миллиардов рублей наличными

В июне россияне забрали из банков страны 500 миллиардов рублей наличными. Об этом говорится в публикации Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 триллиона рублей», — указывается в тексте.

Из них 100 миллиардов рублей россияне забрали в период с 23 по 25 июня. В ЦБ отметили, что увеличение объема наличных денег в обращении не приведет к проблемам при проведении денежно-кредитной политики, поскольку Банк РФ учитывает данный отток ликвидности при определении параметров проведения своих операций с банками.