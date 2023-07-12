В России принялись скупать детские куклы Барби производства американской компании Mattel. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики платформы «Авито Товары» обратили внимание на повышение спроса на упомянутую игрушки среди покупателей — в частности, продажи упомянутых вещей в июле 2023 года выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в среднем куклы продаются за 1650 рублей, однако на «Авито» представлены и редкие коллекционные модели стоимостью десятки тысяч рублей.

Так, например, пользователям доступна кукла Barbie Philipp Plein за 140 тысяч рублей. Отмечается, что всего было выпущено 999 таких кукол Platinum Label, который считается самым ценным и редким лейблом среди остальных. Среди прочего на платформе продают куклу Barbie х Mark Ryden Pink Pop за 98 тысяч рублей, созданную в коллаборации марки и художника современного искусства Марка Райдена, и игрушку Fiorella Barbie Doll за 52 тысячи рублей.

Вдобавок продавец из Санкт-Петербурга предлагает клиентам куклу Haunted Beauty Ghost Barbie Doll, цена которой равна 70 тысячам рублей, а автор объявления Ростова-на-Дону — Барби из линейки Fabergé Imperial Elegance за 60 тысяч рублей.