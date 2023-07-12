Россиянам разрешат добывать золото

Госдума в среду, 12 июля, приняла законопроекты правительства о легализации добычи золота физическими лицами. Об этом пишет «Парламентская газета».

Закон «О старательской деятельности» направлен на повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, а также снижение нелегальной добычи и незаконного оборота драгметаллов.

Этот закон позволяет индивидуальным предпринимателям заниматься добычей рассыпного золота на месторождениях, которые не представляют интереса для крупных игроков.

Отмечается, что согласно закону, старатели получат доступ к цифровым сервисам и системам. Это позволит им получать разрешение на осуществление старательской деятельности в электронной форме.

В законе четко указаны условия, на которых разрешается заниматься добычей золота. В частности, площадь участка, представляемого частным золотодобытчикам, не должна превышать 10 гектаров. Общее количество добытого золота не должно превышать 30 кг.