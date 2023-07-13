В Госдуме предложили освободить пенсионеров от одного из налогов

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей, полученные в виде процентов по вкладам в банках. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты просят в письме премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть данную законодательную инициативу и выразить позицию правительства по этому вопросу.

Там также говорится, что мера освобождения от налогообложения, принятая в марте 2022 года и действующая до конца 2022 года, была положительным примером налоговой поддержки граждан и требует расширения в условиях роста цен и снижения доходов населения.

«Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения», - отмечается в письме.