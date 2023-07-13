В Госдуме предложили освободить пенсионеров от одного из налогов

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты налогов от процентов по вкладам
Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей, полученные в виде процентов по вкладам в банках. Об этом пишет РИА Новости.
Депутаты просят в письме премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть данную законодательную инициативу и выразить позицию правительства по этому вопросу.
Там также говорится, что мера освобождения от налогообложения, принятая в марте 2022 года и действующая до конца 2022 года, была положительным примером налоговой поддержки граждан и требует расширения в условиях роста цен и снижения доходов населения.
«Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения», - отмечается в письме.
Ранее замминистр финансов Алексей Сазанов заявил, что гипотетически в будущем нельзя исключать возможность возвращения налога на сверхприбыль при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса. Он отметил, что это зависит от развития ситуации в дальнейшем и необходимости финансирования большого дефицита.