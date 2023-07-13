С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

В этом году работающие пенсионеры получат прибавку к своей пенсии, которая составит почти 400 рублей. Изменение вступит в силу с 1 августа. Об этом пишет «Российская газета».

Размер повышения будет рассчитываться в каждом случае индивидуально, но не может превышать трех пенсионных коэффициентов. В 2023 году размер пенсионного коэффициента составляет 123,77 рубля. Таким образом, максимальная прибавка к пенсии для работающих пенсионеров будет составлять 372,31 рубля.

Размер прибавки также зависит от того, когда пенсионер стал работающим. Если он сменил свой статус после января 2023 года, то прибавка будет рассчитана исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента.

Перерасчет размера пенсий будет произведен автоматически, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявления или посещать учреждения для этого. С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8%, а средний размер пенсии составил около 22 тысяч рублей в месяц. Фиксированная часть пенсии составляет 7 567 рублей после индексации 1 января 2023 года.