ФНС будет автоматически списывать налоги с граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) внедряет новый механизм «проактивного порядка уплаты налогов», который предусматривает автоматическое списание денег с виртуальных кошельков граждан. По мнению налоговиков, такое изменение улучшит положение налогоплательщиков. Об этом пишет Forbes.

Согласно новому механизму, налоговая служба имеет право автоматически списывать деньги с виртуальных кошельков граждан после отправки уведомления о необходимости уплаты налогов. Представитель ФНС разъяснил детали работы этого нового механизма, известного как Единый налоговый счет (ЕНС).

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С 2023 года проходит реформа автоматизации уплаты налогов, в рамках которой все платежи накапливаются на одном виртуальном кошельке - налоговом счете физического лица, индивидуального предпринимателя или компании. Затем налоговая самостоятельно распределяет эти деньги для уплаты различных налогов.

Если на счете есть отрицательная сумма, это означает наличие задолженности перед бюджетом. Положительная сумма может возникнуть из-за переплаты по налогам или получения налоговых вычетов. Налоговая служба может списывать эти деньги после отправки уведомления о необходимости уплаты налогов.

ФНС отмечает, что этот механизм является сервисным решением. Ранее налогоплательщикам приходилось самостоятельно переводить деньги через сайт или банк после получения уведомления в личном кабинете ФНС или заказного письма. Теперь налоговое списание будет происходить автоматически, что позволяет реализовать «проактивный порядок» уплаты налогов. При этом бюджет будет получать только ту сумму, которую гражданин должен уплатить в соответствии с налоговым уведомлением. Лишняя сумма будет оставаться на виртуальном кошельке. Наличие положительного сальдо на счете поможет избежать ответственности за несвоевременную уплату налогов и начисления пени.