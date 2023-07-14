Россиянам объяснили порядок действий при получении излишней пенсии

«Например, могут выявиться ошибки в сведениях, предоставленных в Соцфонд об уровне предыдущего заработка пенсионера. Или могут измениться жизненные обстоятельства. Человек, обучающийся в вузе на очной форме, получает пенсионные выплаты по потере кормильца. По закону он имеет на них право до 23 лет. Если он переводится с очного на заочное отделение, то право на выплату теряется. В этом случае получатель пенсии должен уведомить Соцфонд о новых обстоятельствах не позднее следующего рабочего дня после их наступления. Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в любом территориальном органе Социального фонда независимо от места регистрации или проживания, а также по почте. Если этого не сделать, излишне начисленную пенсию вернуть придется в любом случае. Если человек сам понял свою ошибку, он может обратиться в клиентский офис Соцфонда и произвести возврат добровольно», — сказал он.