«Ведомости» рассказали о буме выдачи кредитов россиянам

В июне 2023 года Сбербанк выдал самый большой в своей истории объем кредитов - 720 миллиардов рублей, у Росбанка собственный рекорд более чем в 33 миллиарда, а Альфа-банк и ВТБ зафиксировали рекордные выдачи кредитов в некоторых сегментах. Об этом сообщают «Ведомости».

В аналитической компании Frank RG подсчитали, что кредитование населения в России обновляет рекорды с марта. В первый месяц весны общий объем выданных кредитов достиг почти 1,34 триллиона рублей - это на 35 процентов больше, чем в феврале. В мае показатель вырос до 1,4 триллиона рублей, а в июне - до 1,47 триллиона.

«Ведомости» назвали главным драйвером роста объемов кредитования ипотеку. В Центробанке сообщали, что с марта ипотечные портфели банков растут более чем на два процента каждый месяц. К примеру, в мае портфель жилищных кредитов Сбербанка вырос на 2,7 процента, в июне - на 2,8 процента.

Заместитель председателя правления банка Дом.РФ Алексей Косяков считает, что россияне активно брали кредиты, готовясь к дачному и отпускному сезону. По его мнению, модель поведения в стране сменилась со сберегательной на потребительскую. Также на ситуацию повлияло стремление взять кредит на нынешних условиях, пока ЦБ не повысил ключевую ставку.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что кредиты стали брать люди, которые раньше не прибегали к заемным средствам, чтобы позволить себе крупные покупки в условиях опережающего роста цен.