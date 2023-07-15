За полгода россияне потратили более 4 миллиардов рублей на антидепрессанты
Россияне с начала 2023 года потратили на антидепрессанты 4,3 миллиарда рублей. При этом аналитики утверждают, что динамика по сравнению с таким же периодом прошлого года небольшая, всего два процента.
Участники рынка в свою очередь заявляют, что самый большой рост на покупку таких препаратов был зафиксирован в январе-мае 2023 года. По данным одной из крупнейших аптечных сетей Москвы, в это время ее покупатели стали приобретать на тридцать процентов больше успокоительных средств. Реализация данной продукции выросла в количестве продаваемых упаковок и в обороте.
В общую тенденцию статистика полностью укладывается. Как заявили изданию «Ведомости» в компании RNC Pharma, рынок антидепрессантов является одним из лидеров по росту. Согласно данным компании, в 2018-2033 продажи этих лекарств в ценах дистрибьюторов увеличились с четырех до десяти миллиардов рублей. Эксперты считают, что сначала спрос был спровоцирован страхом перед пандемией, а затем — «весь комплекс событий на Украине».
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