Эксперт дал совет по хранению сбережений

«Есть такое понятие — обезличенные металлические счета. То есть вы приходите в банк, отдаете свои деньги, а вам их пересчитывают в граммы драгоценного металла. Когда вы хотите выйти из этого счета, то вам оценивают ваши граммы по текущей цене. Но тут может получиться, что вы что-то потеряли, а может получиться, что что-то выиграли. Потому что в долгосрочном аспекте цена на золото растет, но падения бывают», — объяснил он.