Эксперт дал совет по хранению сбережений

Россиянам дали совет по хранению сбережений
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился с россиянами советом по хранению сбережений. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что сегодня одним из надежных способов хранения является валюта.
«Если в прошлом году мы давали рекомендации, что в валюте деньги хранить ни в коем случае нельзя, то в этом году ситуация изменилась коренным образом. Сегодня можно дать прогноз на год, по которому соотношение рубля и доллара останется примерно в тех же самых параметрах, что сейчас», — объяснил экономист.
При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что говорить о том, что при хранении сбережений в валюте можно получить существенную прибыль, не представляется возможным.
Золото
Еще одним способом хранения сбережений экономист назвал золотые операции.
«Есть такое понятие — обезличенные металлические счета. То есть вы приходите в банк, отдаете свои деньги, а вам их пересчитывают в граммы драгоценного металла. Когда вы хотите выйти из этого счета, то вам оценивают ваши граммы по текущей цене. Но тут может получиться, что вы что-то потеряли, а может получиться, что что-то выиграли. Потому что в долгосрочном аспекте цена на золото растет, но падения бывают», — объяснил он.
Банк и фондовый рынок
Также Беляев сообщил, что еще одним надежным способом хранения сбережений является их вложение в банк. При этом экономист отметил, что доходность при таком решении будет невысокой.
«На фондовом рынке больше рисков, но зато и доход может быть больше. Там есть несколько доступных инструментов для простых инвесторов. Есть такое понятие — индивидуальный инвестиционный счет. Он открывается у брокера, и первые 400 тысяч рублей, которые вы положили на этот счет, освобождаются от налогообложения. При этом операции проводить необязательно. Но это подходит только тем, кто работает и платит налог», — рассказал он.
Беляев отметил, что просто так периодически выходить на фондовый рынок, поиграть и получить какой-то доход невозможно.
«Если вы собираетесь проводить операции на фондовом рынке, то вы должны понять, что это вторая работа», — заключил экономист.
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