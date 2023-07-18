СМИ: В России подорожают сок и газировка из-за курса рубля

«Крупные производители напитков и соков <…> уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo <…> планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2—21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. В „Садах Придонья“ предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В МПБК „Очаково“ <…> планируют повысить цены на соки на 10%», — передает содержание копий июльских писем «КоммКоммерсант>.