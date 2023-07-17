ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-курсами

Мошенники придумали новую схему обмана россиян через якобы обучающие онлайн-курсы, рассказали в Банке России.

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Как пишет РИА Новости, мошенники активно предлагают обучающие онлайн-курсы на любую тему. При этом для регистрации надо получить ссылку от того, кто уже является участником проекта, и оплатить подписку.

Однако на деле никакого обучения на таких курсах не происходит: участники лишь распространяют ссылки и привлекают новых клиентов.

Ранее "Сбер" сообщил о новой мошеннической схеме: преступники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции. Преступники уверяют своих жертв, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков.