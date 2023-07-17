ФАС утвердила повышение цен на газ на 8% с 1 июля 2024 года

Федеральная антимонопольная служба утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8% с 1 июля 2024 года. Приказ ФАС опубликован на официальном портале правовой информации.

В пресс-службе ФАС пояснили, что средства от повышения цен направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов

По подсчетам экспертов, свыше 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет.

На этом фоне, уточнили в ведомстве, рост тарифов призван «поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом».

Индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной, пояснили, в свою очередь, в Минэнерго РФ.