ФАС утвердила повышение цен на газ на 8% с 1 июля 2024 года
Федеральная антимонопольная служба утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8% с 1 июля 2024 года. Приказ ФАС опубликован на официальном портале правовой информации.
В пресс-службе ФАС пояснили, что средства от повышения цен направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов
По подсчетам экспертов, свыше 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет.
На этом фоне, уточнили в ведомстве, рост тарифов призван «поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом».
Индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной, пояснили, в свою очередь, в Минэнерго РФ.
Напомним, что предшествующее повышение цен произошло 1 декабря 2022 года. Индексация оптовых цен составила 8,5%.