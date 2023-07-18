Стало известно, сколько россияне выиграли в лотерею с начала года

За первые полгода 2023 года россияне выиграли в государственных лотереях общую сумму в 23,7 миллиарда рублей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости, информатором которого стал распространитель гослотерей «Столото».

Всего было продано более 90 миллионов выигрышных лотерейных билетов за январь-июнь 2023 года. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда выигрыш составил 20,3 миллиарда рублей.

В среднем каждый месяц выигрывали 15 миллионов билетов, а победители получали 3,9 миллиарда рублей. За этот период лотерейными миллионерами стали 617 россиян. Больше всего выигрышных билетов приобрели в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Самый крупный выигрыш в миллиард рублей был получен победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото», где выигрышными стали 8,032 миллиона билетов из общего призового фонда в более чем 2,5 миллиарда рублей.